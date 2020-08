In dieser Galerie: 3 Bilder Umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Foto: APA / BFV MU / Horn Feuerwehrleute mussten Geröll und heruntergerissene Baumteile aus dem Weg räumen. Foto: APA / BFV / Horn Sturmböen zogen am frühen Donnerstagabend über Teile der Steiermark. Foto: APA / BFV MU / Horn

Graz – Heftige Unwetter und Sturmböen sind am frühen Donnerstagabend über Teile der Steiermark gezogen und haben einige Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren die Bezirke Murtal, Murau, Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld sowie die Landeshauptstadt Graz. Laut Landesfeuerwehrverband waren über 120 Einsätze von mehreren hundert Einsatzkräften zu bewältigen.

Überwiegend waren die Feuerwehrleute mit dem Beseitigen von Baumteilen, die abzubrechen drohten, abgedeckten Dächern und überfluteten Kellern beschäftigt. Teilweise kam es auch zu Bränden, nachdem Bäume auf Stromleitungen gefallen waren.

Hilferufe im Minutentakt

Im Raum Fohnsdorf kamen die Hilferufe laut Leitzentrale im Minutentakt, manche Keller standen bis zu 60 Zentimeter unter Wasser. Weiters galt es, verstopften Kanäle freizubekommen, mit Motorkettensägen wurde umgestürzte Bäume zerteilt und aus dem Weg geräumt.

Im Bereich Knittelfeld-Judenburg trat in Sachendorf ein Bach über die Ufer und verlegte dabei die L515 mit dutzenden Kubikmetern an Schlamm und Geröll. Mit Schaufeln und Krampen ausgerüstet, konnten die Helfer die Wassermassen von einem Einfamilienhaus wegleiten, so Einsatzleiter Andreas Hopf. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Nur wenige Kilometer weiter musste die Feuerwehr Knittelfeld ebenfalls zu Auspumparbeiten ausrücken. Hier stand eine Eisenbahnunterführung im Ortszentrum rund zwei Meter unter Wasser.

Hagelschäden in Graz

Im Bezirk Leoben waren die heftigen Regengüsse mit Hagel zwar nur sehr kurz, dennoch mussten die Wehren vor allem im Liesingtal und in Eisenerz zu zahlreichen Schadensbehebungen ausrücken. Einige Gehöfte waren abgeschnitten, da die Zufahrtsstraßen von Muren verlegt oder einfach weggerissen worden waren.

In Thal westlich von Graz schlug gegen 18.30 Uhr während heftiger Gewitterregen ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus ein, der Dachstuhl geriet in Brand. Die vier Bewohner waren durch den Knall und den Brandgeruch aufgeschreckt worden und konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Steinberg-Rohrbach, Berndorf und St. Oswald bei Plankenwarth sowie eine Betriebsfeuerwehr standen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 60 Kräften im Löscheinsatz.

In Graz gingen Kanäle über, die die Wassermassen der Niederschläge nicht mehr fassen konnten. Auch standen etliche Keller unter Wasser, die Berufsfeuerwehr war gefordert. Hagel zerschlug den Bewuchs in Gärten und Parkanlagen sowie in landwirtschaftlichen Kulturen. (APA, 14.8.2020)