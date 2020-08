Schrittweise Deaktivierung und Fokus auf HD-Sender – In erstem Schritt werden 22 SD-Kanäle entfernt

Magenta räumt auf – mit SD-Sendern. Foto: Magenta Telekom

Eine "Qualitätsoffensive" nennt Magenta Telekom das, was man in einer aktuellen Pressemitteilung zu verkünden hat. Als Sparmaßnahme würden es externe Beobachter wohl eher umreißen: Das Unternehmen will sein TV-Angebot aufräumen.

HD only

Nach und nach soll es bei Magenta TV nur mehr Sender in HD-Qualität geben. Das bedeutet im Umkehrschluss auch: Es sollen sämtliche Kanäle mit niedriger Auflösung – also SD-Qualität – gestrichen werden. Einen exakten Zeitrahmen für diese Umstellung gibt Magenta dabei zwar nicht an, der Startschuss wurde aber schon gegeben.

In einer ersten Runde wurden nun 22 niedrigauflösende Sender entfernt. Die Palette reicht von National Geographic über Syfy und RTL Crime bis zum Cartoon Network. Für alle diese gibt es ein HD-Pendant, das weiterhin im Angebot verbleibt. Zudem verweist Magenta darauf, dass diese Sender bei der aktuellsten Kabel-TV-Box, der vor wenigen Wochen vorgestellten Entertain Box 4K, ohnehin nie in SD-Auflösung verfügbar waren.

Zahlen

Eine schlechte Nachricht ist diese Ankündigung insofern vor allem für jene Nutzer, die noch keinen HD-Fernseher haben. Das für sie verfügbare Programm wird dadurch schließlich immer weiter ausgedünnt. Bei Magenta sieht man hierin kein Problem, und beruft sich auf eine ORF-Studie: Demnach sei der Anteil an TV-Geräten mit Full-HD-Unterstützung im Jahr 2019 bereits bei 87 Prozent gelegen. Bei den restlichen 13 Prozent hofft man nun wohl auf ein Upgrade der TV-Ausrüstung. (apo, 14.08.2020)