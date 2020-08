Das gewohnte Urlaubsfeeling dürfte in Kroatien zwar da sein, Pandemie-tauglich ist das leider in vielen Fällen nicht. Foto: AFP/DENIS LOVROVIC

Zagreb – Das beliebte Urlaubsland Kroatien hat am Donnerstag eine Rekordzahl an Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. 180 Menschen infizierten sich innerhalb von 24 Stunden. Das ist der höchste Tageswert, der seit Beginn der Pandemie in dem Land im Februar registriert wurde.

Aufgrund dieses Anstiegs wurden die Öffnungszeiten der Nachtlokale in Kroatien eingeschränkt. Bars und Nachtclubs dürfen ab sofort nur bis Mitternacht geöffnet sein. Die Maßnahme des nationalen Krisenstabs bleibt die nächsten zehn Tage in Kraft, berichteten Medien.

Problemfaktor Party

Die Behörden räumten ein, dass Nachtlokale und Strandpartys ein Problem darstellen. Bei den 180 Neuinfizierten, die am Donnerstag gemeldet wurden, liegt das Durchschnittsalter bei 31 Jahren. "Ein großer Teil davon, mehr als zwei Drittel, hängt mit Treffen an der Adriaküste zusammen", sagte der Chef des Instituts für öffentliche Gesundheit Krunoslav Capak.

Zuletzt meldete das kroatische Fremdenverkehrsamt, dass die Buchungslage von Touristen im Lichte der Pandemie weit weniger schlimm sei, als ursprünglich befürchtet. Statt einem erwarteten Rückfall von 70 bis 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr seien es derzeit lediglich 55 bis 50 Prozent weniger Übernachtungen. Rund 900.000 Touristen befinden sich zurzeit im Land.

Im Nachbarland Slowenien haben die Epidemiologen bereits Alarm geschlagen, da die aus Kroatien importierten Neuinfektionen zunehmen. Für Slowenen ist die kroatische Adriaküste Urlaubsziel Nummer eins. Die Gesundheitsbehörden in Ljubljana berichteten, dass die meisten Infizierten junge Leute sind, die Strandpartys besucht haben.

16 von 22 Neuinfektionen in Kärnten mit Kroatien-Bezug

16 der insgesamt 22 Personen, die am Donnerstag in Kärnten positiv getestet worden waren, weisen einen direkten Kroatien-Bezug auf. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Freitag sagte, seien es besonders viele junge Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten – 80 Prozent der 22 sind 19 bis 25 Jahre alt.

Regional eingrenzen, wo in Kroatien sich die Kärntner Rückkehrer angesteckt hatten, könne man nicht, informierte Prettner weiter: "Es waren unterschiedliche Orte, von wo sie zurückgekommen sind." Nachdem besonders viele junge Leute infiziert sind, geht sie aber davon aus, dass möglicherweise in Feierlaune die Distanz-Regeln nicht eingehalten worden sind. Reiserückkehrer aus Kroatien sollten generell ihren Gesundheitszustand beobachten und beim Auftreten von Symptomen sofort um einen Test ansuchen.

In Kärnten gibt es mit den am Donnerstag bekannt gewordenen Fällen insgesamt 61 aktuell Infizierte, davon sind drei Personen in stationärer Behandlung. Die Infizierten verteilen sich allerdings auf ganz Kärnten, eine auffällige Häufung von Fällen an einem Ort gibt es nicht. (APA, red, 14.8.2020)