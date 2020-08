Christina Kohl will die Entlassung durch ihren ehemaligen Arbeitgeber AUA anfechten. Foto: APA / Helmut Fohringer

"Kritik am herrschenden System": So bezeichnet Christian Höbart, Generalsekretär des Teams HC Strache, die antisemitischen Äußerungen der Kandidatin Christina Kohl während einer Demonstration. Höbart und Kohl äußerten sich am Freitag bei einer Pressekonferenz dazu.

"Soros muss weg, Antifa muss weg, Rothschild muss weg, Rockefeller muss weg, Illuminati müssen weg", hatte Kohl bei einer Demonstration in Wien gerufen. Für Höbart ist das "nichts Abwegiges". Kohl ist für ihn keine Antisemitin, stattdessen betonte der Generalsekretär mehrmals, dass Kohl eine "junge Frau" sei. Das eigentliche Opfer ist aber nicht Kohl. Für Höbart steht nämlich fest: "Das Ziel ist, Heinz-Christian Strache nicht mehr auf die Beine kommen zu lassen und ihn zu vernichten."

Kohl behält sich rechtliche Schritte vor

Kohl selbst trug während der Pressekonferenz ein halb einstudiertes, halb abgelesenes Statement vor. Auch sie nannte ihre Äußerungen "Kritik", die erlaubt sein müsse. Sie habe mit der "absolut Wirren Haltung von Antisemitismus" nichts am Hut. Sie behielt sich rechtliche Schritte gegen jene vor, die sie "auch nur in die Nähe" einer solchen Haltung bringen wollen.

Nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem die antisemitischen Äußerungen Kohls zu sehen waren, hatte ihr Arbeitgeber AUA sie entlassen. Für Kohl ist die Entlassung ein Beweis, dass ihre "Kritik" berechtigt war. Sie werde deshalb ihre Meinung weiter kundtun und "diese vollkommen ungerechtfertigte Entlassung auch anfechten".



Kohl stand für Rückfragen der anwesenden Journalisten nicht zur Verfügung. Warum das so sei? "Weil wir eine Stellungnahme von ihr vorbereitet haben", sagte Höbart. Um dann noch einmal die Jugend seiner Kandidatin zu betonen: "Sie ist 24, auch wenn sie das jetzt ausgezeichnet gemacht hat." (agr, 14.8.2020)