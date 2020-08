"Foolproof" mit verschiedenen Postern, das überschaubare Angebot der "Mint Mobile+ Unoriginals" Foto: Screenshot

Ryan Reynolds hat mit seiner Verkörperung als Antihero Deadpool tausende Menschen zum Lachen gebracht. Doch der 43-jährige Schauspieler fällt nicht nur wegen seiner Rolle im Action-Blockbuster auf, auch online ist er für seine humorvollen Scherze und Werbespots bekannt. Sein neuester Streich: ein eigener Streamingdienst namens "Mint-Mobile+", der nur einen Film beherbergt und zwar "Foolproof" (2003).

Werbe-Parodie



"Jedes Technologie-Unternehmen braucht einen Streaming-Dienst", bewirbt Reynolds das neue Angebot des Mobilfunkers Mint Mobile und nimmt damit Apple und Amazon ins Visier. Das Logo des neuen Dienstes ähnelt jenes des jüngsten Streaming-Konkurrenten Disney+ stark.

In einem Werbevideo teasert er den einzigen Film an, den man auf der Seite zu sehen bekommt, und zwar "Foolproof". Der Dienst sei der "günstigste", denn zu sehen bekommt man den Film kostenlos – jedoch in passender "2003 DVD-Qualität".

Ryan Reynolds Mobilfunker



Ähnlich wie bei den humorvollen Werbespots für seine eigene Gin-Marke bewirbt Reynolds auch hier sein eigenes Unternehmen. 2019 kaufte der Schauspieler beachtliche Anteile am Mobilfunker Mint Mobile und ist seither Mitinhaber. Dort wolle er aktiv an der Preisgestaltung und Marketing-Strategie des Anbieters mitarbeiten. (red, 14.08.2020)