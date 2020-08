In dieser Galerie: 10 Bilder Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval Going Medieval

Es ist eine kunterbunte Mischung, die Going Medieval mit sich bringt. Da ein bisschen Rimworld, dort ein Stronghold-Teil und letztlich noch ein wenig Banished als Garnitur. Hinter der kunterbunten Aufbaumischung steht eine serbische Indie-Schmiede, die ambitionierte Pläne haben. Going Medieval soll bald als Early-Access-Titel für PC an den Start gehen. Ein Blick lohnt sich, wie der STANDARD durch die Beta erfahren konnte.

Die letzten Überlebenden

Angesiedelt ist das Game im Mittelalter. Die Pest hat fast die ganze Menschheit ausgerottet. Als Spieler wollen wir uns dem Schicksal nicht unterwerfen und die Zivilisation retten. Also ist das Ziel, eine Dorfgemeinschaft am Leben zu halten und aufzubauen. Die grellen Farben des Games sind trügerisch. So bekommt man es neben Krankheiten auch mit anderen Gefahren zu tun: Barbaren und religiöse Fanatiker haben es auf die Dorfgemeinschaft abgesehen.

Bewohner mit Stärken und Schwächen

In Rimworld-Manier startet man mit drei Dorfbewohnern, die allesamt ihre Stärken und Schwächen haben. Anfangs gilt es die Grundbedürfnisse der Menschen abzudecken. So wird Nahrung gesammelt, eine simple Unterkunft erschaffen und eine Produktionskette sukzessiv aufgebaut. Abwechslung gibt es durch feindliche Angriffe und wechselnde Jahreszeiten, an die man sich spielerisch anpassen muss. Bewohner können durch die zahlreichen Gefahren dahingerafft werden oder an einem natürlichen Tod sterben.

The Irregular Corporation

Bau dir deine Gebäude selber

Was Going Medieval gegenüber besagten Titeln anders macht, ist das Gebäudesystem. Der Spieler hat hierbei gewisse Freiheiten und kann in Sims-Manier eigene Konstruktionen errichten. Auch ein unterirdischer Bau ist so möglich. Besteht die Dorfgemeinschaft anfangs nur aus ein paar Holzhütten, wächst die Zivilisation langsam zu einer größeren Gemeinde an, die in einer sicheren Burg haust. Die Bevölkerung wächst durch Fremde, denen man hilft, beziehungsweise Reisende, die sich selbstständig anschließen.

Ein Jahr lang in der Early-Access

Ein Jahr lang soll das Game im Early-Access-Stadium verbleiben. Die Indie-Schmiede will künftig Handel, Fraktionen und Beziehungen integrieren. Auch an der Belagerung soll gearbeitet und da und dort bei den Mechaniken nachgebessert werden. Ein erster Blick auf das Spiel zeigte schon jede Menge Potential und bot auch einen gewissen Unterhaltungs- und Wiederspielwert. Going Medieval ist sicherlich ein Aufbau-Geheimtipp, das man im Auge behalten sollte. (Daniel Koller, 14.8.2020)