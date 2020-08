Der US-Außenminister absolviert am Freitag ein dichtes Besuchsprogramm – Schwierige Fragen in den Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich

In dieser Galerie: 6 Bilder Empfang in der Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Foto: EPA/FLORIAN WIESER Die Begrüßung ist den Zeiten angepasst, ... Foto: EPA/FLORIAN WIESER ... aber variiert. Pompeo traf auch Außenminister Alexander Schallenberg. Foto: Reuters/Lisi Niesner US-Außenminister Pompeo bei der Kranzniederlegung vor dem Holocaust-Mahnmahl am Judenplatz in Wien. Foto: APA/HANS PUNZ US-Botschafter Trevor Traina, Susan Pompeo, US-Außenminister Mike Pompeo, Kardinal Christoph Schönborn und der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, bei der Kranzniederlegung. Foto: APA/HANS PUNZ Pompeo nahm am Vormittag gemeinsam mit Bürgermeister Michael Lugwig (SPÖ) an der "Jungfernfahrt" der "österreichisch-amerikanischen Freundschaftsstraßenbahn" teil. Foto: LISI NIESNER / POOL / AFP

Wien – Bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag in Wien hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Thema Klimawandel angesprochen. Van der Bellen bedauerte gegenüber Pompeo den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, wie die Präsidentschaftskanzlei nach dem Treffen mitteilte.

Ein wirtschaftlicher Neustart Europas nach dem Lockdown müsse nachhaltig sein, betonte Van der Bellen. US-Präsident Donald Trump hatte nach seinem Amtsantritt Anfang 2017 den Ausstieg aus dem UN-Klimaabkommen verkündet.

Der Bundespräsident bedankte sich bei Pompeo anlässlich der 75. Wiederkehr des Kriegsendes für die Rolle der USA bei der Befreiung der NS-Konzentrationslager und die Hilfe beim Wiederaufbau.

Nach einem Arbeitsessen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg betonte Pompeo, alles für die Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran tun zu wollen. Es mache "keinen Sinn, dem weltweit größten Sponsor von Terrorismus" zu erlauben, Waffensysteme zu kaufen, erklärte Pompeo bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Schloss Belvedere.



"Wir rufen die ganze Welt dazu auf, sich uns anzuschließen", sagte Pompeo. Es gehe nicht um das Wiener Atomabkommen mit dem Iran von 2015, es gehe darum, ob der Iran Waffen kaufen und verkaufen könne.



Jungfernfahrt der Freundschaftsstraßenbahn

Zuvor nahm Pompeo gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an der "Jungfernfahrt" der "österreichisch-amerikanischen Freundschaftsstraßenbahn" teil. Die Ulf-Bim der Wiener Linien fährt nun "als rollendes Symbol der langen österreichisch-amerikanischen Freundschaft" auf den Linien 1, 2, 40, 43 und D, wie das Rathaus mitteilte. Darauf zu sehen sind die wichtigen historischen Etappen der Beziehungen der beiden Länder.

Freitagmittag legte Pompeo gemeinsam mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, und Kardinal Christoph Schönborn einen Kranz im Gedenken an die im Holocaust ermordeten Wiener Juden nieder. Der Termin war nicht Teil des offiziellen, vorab kommunizierten Besuchsprogramms.

Treffen mit Unternehmensvertretern

Zum Auftakt traf Pompeo Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Unternehmensvertreter. Die USA seien der zweitwichtigste Exportmarkt für Österreich, sagte Blümel, der nicht näher auf die Inhalte des Gesprächs eingehen wollte. Generell gebe es bei beiden Ländern "ein sehr großes Interesse, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen".

Tatsächlich gibt es einige schwierige Fragen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Österreich. So haben die USA ein Verfahren gegen Österreichs Digitalsteuer eingeleitet. Sie halten die Maßnahme für diskriminierend gegenüber großen US-Konzernen und drohen Österreich Strafzölle an, die ein Vielfaches der neuen Abgabe umfassen könnten. Auch beim 5G-Ausbau und dem Pipelineprojekt Nord Stream, an dem die OMV beteiligt ist, gibt es divergierende Meinungen.

Am Nachmittag trifft Pompeo zunächst den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, und dann um 16 Uhr den griechischen Außenminister Nikos Dendias. Zum Abschluss ist er bei einem Abendessen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). (red, 14.8.2020)