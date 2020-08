Pol Espargaro am Hinterrad.

Spielberg – KTM-Pilot Pol Espargaro hat zum Auftakt des Motorrad-Grand Prix von Österreich Tagesbestzeit erzielt. Der spanische Werksfahrer war Freitag-Vormittag auf dem noch trockenen Red Bull Ring in Spielberg mit 1:24,193 Min. um 0,044 Sek. schneller als Vorjahressieger Andra Dovizioso auf Ducati. Am Nachmittag verhinderte leichter Regen eine Zeiten-Verbesserung.

Wie einen Monat davor in der Formel 1 finden an den kommenden zwei Sonntagen nun auch in der Motorrad-WM zwei Grands Prix ohne Zuschauer in Österreich statt. KTM kommt angesichts des jüngsten Sieges von Brad Binder in Brünn als Mitfavorit an die Heimstrecke. Espargaros Bestzeit verstärkte den Eindruck, dass KTM gegen Ducati das Duell des Wochenendes in Spielberg werden könnte. Ducati hat bisher alle vier MotoGP-Rennen seit der Rückkehr der Zweirad-WM 2016 nach Österreich gewonnen.

Der Österreicher Maximilian Kofler (KTM) wurde in den beiden Trainings der Moto3-Klasse Gesamt-29. Die Rennen aller drei Klassen finden am Sonntag statt. Die Königsklasse MotoGP beginnt um 14.00 Uhr MESZ. (APA; 14.8.2020)