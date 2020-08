"Crazy Cheese"-Betreiber Roland Ludomirska weiß sich gut zu vermarkten. In seinen Geschäften soll es laut Usern aber zu Tricksereien kommen. Auf Google wird die Firma mit schlechten Bewertungen eingedeckt. Foto: Screenshot/WebStandard

Nomen est Omen bei "Crazy Cheese". Das Käsegeschäft von Wiener Roland Ludomirska sticht eindeutig heraus. In den sozialen Netzwerken weiß sich der tätowierte Betreiber gut zu inszenieren und hat mit seinen Videos und seinem Slogan "Absolute Delicious" fast schon Kultstatus erreicht. Die extravagante Präsentation funktioniert – vier "Crazy Cheese"-Verkaufsstellen gibt es mittlerweile. Weitere sollen folgen.

Foto: Screenshot/WebStandard

Vorwürfe in Google-Bewertungen

Auch wenn der Social-Media-Auftritt des Käseverkäufers noch so perfekt durchinszeniert ist, brodelt es anderswo. In den Google-Wertungen werden Vorwürfe gegen "Crazy Cheese" erhoben. Von den rund 350 Wertungen fällt der Großteil negativ aus. In den Rezensionen beschweren sich User massiv über die Praktiken des Unternehmens. So soll bei der Verkaufsmenge in den Geschäften getrickst werden.

Bei Bestellungen wird vielfach getrickst

Etliche Nutzer schreiben dort, dass bei einer Bestellung von 100 Gramm oftmals die deutlich größere Menge von den Laiben herunter geschnitten und dann verkauft wird. So kommt schnell einmal eine Rechnung jenseits der 100 Euro zusammen. Bei dieser Praxis soll es sich um kein Missgeschick, sondern Absicht handeln, wie die Wertungen verdeutlichen. Dort berichten etliche Menschen davon, dass ihnen statt den gewünschten 100 Gramm 300-700 Gramm herunter geschnitten wurde.

Keine Eigenproduktion, sondern importierter Käse

Ferner beschweren sich User darüber, dass es sich bei dem verkauften Käse nur um ein importiertes Produkt handelt, das mit Branding teuer weiterverkauft wird. Immerhin weist die Website von "Crazy Cheese" daraufhin, dass man das Lebensmittel nicht selbst herstellt, sondern der Käse von "ausgewählten Holländischen Landwirten hergestellt" wird. Demgegenüber stehen Nutzer, die behaupten, dass man das Produkt bei anderen Anbietern um einen Bruchteil des Preises erhält.

Crazy Cheese Manufacture

Keine Reaktion des Betreibers auf STANDARD-Anfrage

Kritik soll bei den Social-Media-Auftritten von "Crazy Cheese" zuletzt schnell verschwinden, wie einige User beklagen. DER STANDARD konfrontierte das Unternehmen vor wenigen Tagen mit den Vorwürfen und bat um Beantwortung bis zum heutigen Freitag. Diese ist bis dato aber noch nicht erfolgt. (dk, 14.8.2020)