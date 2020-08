In den USA wurde ein überraschendes Update ausgerollt, das Instagram-Nutzern ermöglichen soll mit Facebook-Nutzern zu schreiben

Das Tech-Unternehmen Facebook hat bereits am Anfang des Jahres angekündigt, es wolle alle Messaging-Dienste seiner Plattformen Instagram, Facebook und Whatsapp unter einen Hut bringen. Nun scheint diese Bestrebung langsam Realität zu werden. Wie The Verge berichtet, haben einige US-Nutzer am Freitag eine Benachrichtigung auf der App Instagrams erhalten, die über verschiedene Updates informiert. Neben farbenfroheren Chaträumen und mehr Emojis kündigt Instagram, dass man sich nun mit "Freunden auf Facebook" unterhalten könne.

Facebook hat sich noch nicht offiziell zu den Neuerungen geäußert. Wann und ob das Update für andere Länder, wie Österreich, verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Emojis, Wischgeste, Facebook-Messenger



Berichten zufolge haben sowohl Android- als auch iOS-Nutzer US-weit das neue Update erhalten. "Es gibt eine neue Art auf Instagram Nachrichten zu versenden", kündigt die Social-Media-Plattform an. Diese setzt sich aus einem bunteren Design, neuen Emoji-Reaktionen und einer Wischgeste, mit der man schneller antworten kann, zusammen. Auch soll man von nun an mit Freunden, die man auf Facebook in der Freundesliste hinzugefügt hat, schreiben können. Anscheinend handelt es sich um ein vorerst optionales Update.



Nach der Aktualisierung ändert sich das Nachrichten-Symbol Instagrams, das wie ein Papierflieger aussieht, zum Facebook-Messenger-Logo. Die Chat-Nachrichten selber wechseln nun beim Scrollen zwischen Blau und Lila. The Verge zufolge sei es jedoch noch nicht möglich, mit Facebook-Nutzern über die Instagram-App Kontakt aufzunehmen.

Neue Infrastruktur



Bis fir Nachrichtensysteme der Plattformen gänzlich fusioniert werden, wird es wohl nicht mehr lange dauern. Facebook soll für die plattformübergreifende Kommunikation die grundliegende Infrastruktur der Social-Media-Netzwerke neu aufgebaut haben. Mark Zuckerberg, CEO von Facebook, meinte zudem, er wolle ein System anbieten, dass durchgängig verschlüsselt ist. (red, 15.08.2020)