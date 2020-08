Fawzia Koofi ist nicht nur Frauenrechtlerin, sie ist auch Autorin und Mitglied des afghanischen Parlaments in Kabul und Vizepräsidentin der Nationalversammlung. Sie galt als mögliche Kandidatin für das Präsidentschaftswahl 2014 und Herausforderin von Hamid Karsai. An der Wahl durfte sie nicht teilnehmen. Ihr bekanntestes Buch, "Briefe an meine Tochter" erschienen in mehreren Sprachen.