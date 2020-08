Reiserückkehrer aus Kroatien müssen ab Montag einen negativen PCR-Test an der Grenze vorweisen oder sich in Quarantäne begeben

Für viele Österreicher wird der Kroatien-Urlaub wegen der Reisewarnung verkürzt. Foto: AFP/DENIS LOVROVIC

Mit der Reisewarnung für Kroatien kommen von Sonntag auf Montag um 0 Uhr auch verschärfte Einreisebestimmungen für heimkehrende Urlauber. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat noch am Freitag eine Verordnung erlassen, die am Montag ohne Übergangsbestimmungen in Kraft tritt. Kroatien zählt dann zu den Risikoländern, bei der Einreise nach Österreich muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Sollte der Gesundheitsnachweis nicht erbracht werden, müssen Rückkehrer innerhalb von 48 Stunden auf eigene Kosten einen Test veranlassen und sich bis zum Erhalt des negativen Ergebnisses in Quarantäne begeben.

Mit der neuen Einreiseverordnung ist Kroatien nun gleich eingestuft wie andere Länder des Balkans. Dieselben Bestimmungen gelten auch für Rückkehrer aus Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

Anschober: Schutzmaßnahmen auch im Urlaub beachten

Anschober appellierte in einer Aussendung am Freitag an Urlauber, auch im Urlaub konsequent die Schutzmaßnahmen wie Hygienemaßnahmen, Mindestabstand und bei größeren Menschenmengen den Mund-Nasen-Schutz zu beachten. Reiserückkehrer sind dazu aufgerufen, verstärkt auf ihre Gesundheit zu achten, Kontakte insbesondere zu Risikogruppen zu meiden und bei Symptomen sofort 1450 zu kontaktieren. In Tirol gibt es für Kroatien-Rückkehrer der vergangenen 14 Tage zudem die Möglichkeit, gratis einen Corona-Test zu machen.

Samstagmittag war die erwartete Rückreisewelle aus Kroatien vorerst noch nicht eingetreten, wie der ÖAMTC vermeldete, es wird mit langen Wartezeiten an den Grenzen von Slowenien gerechnet. Am Vormittag gab es vorerst moderaten Rückreiseverkehr. Bei der Einreise nach Kärnten über den Karawankentunnel betrug der Zeitverlust für Pkw gegen Mittag am späten Vormittag laut dem ÖAMTC bis zu 35 Minuten. In Spielfeld mussten die Reisenden laut Auskunft der Polizei rund eine Stunde warten.

In Kärnten und Slowenien Stau in Richtung Süden

In Richtung Slowenien war am Samstag der Urlauberverkehr jedenfalls nicht schwächer als an den vorhergegangenen Samstagen. Vor den Grenzen zu Slowenien mussten sich am Samstagvormittag Reisende in Richtung Süden auf lange Wartezeit einstellen. Laut Polizei gab es vor dem Karawankentunnel einen Rückstau von bis zu 16 Kilometern und über drei Stunden Wartezeit. Gegen Mittag flachte der Rückstau laut der Tunnelwarte auf elf Kilometer ab.

Innenminister Karl Nehammer fordert angesichts des zunehmenden Rückreiseverkehrs mehr Gesundheitspersonal an den Grenzen, um effizientere Kontrollen von heim- bzw. durchreisenden Urlaubern durchführen zu können. "Die Polizei kontrolliert derzeit deutlich mehr als die Gesundheitsbehörden", betonte Nehammer am Samstag. Ein Einsatz von weiteren Polizeibeamten mache allerdings nur dann Sinn, wenn auch die Gesundheitsbehörden mehr Personal an den Grenzen aufbieten. (red, 15.8.2020)