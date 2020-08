Vorerst können nur zwei Nutzer an einem Videoanruf teilnehmen

Telegram präsentiert seine neue Funktion: Videoanrufe

Foto: Screenshot/Telegram

Der Messengerdienst Telegram hat ein neues Update für die Mobilversion veröffentlicht. Nun erhalten die iOS und Android Apps des Messengers eine neue Funktion, und zwar Videoanrufe. Die Direktnachrichten-Plattform hat mittlerweile weltweit 400 Millionen Nutzer und wird als Whatsapp-Alternative immer häufiger genutzt.

Zum siebten Geburtstag veröffentlichte Telegram einen Blogeintrag, in dem die Kommunikations-Plattform ihre neue Videoanruf-Funktion vorstellt. Bereits am Anfang des Jahres hatten die Entwickler angekündigt, Videochats in den folgenden Monaten verfügbar zu machen.

Verschlüsselt, nur zwei Teilnehmer



Die Videoanrufe sind laut Telegram durch eine End-zu-End-Verschlüsselung geschützt und unterstützen auch einen Bild-in-Bild-Modus, der es ermöglicht, gleichzeitig durch Chats zu blättern und weiterhin den Videoanruf aufrecht zu erhalten. Zurzeit sind jedoch nur Videoanrufe mit zwei Teilnehmern möglich. In den nächsten Versionen der App sollen jedoch Videokonferenzen für Gruppen ermöglicht werden. (red, 15.08.2020)