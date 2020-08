Petter Northug in Schwierigkeiten. Foto: imago images/CTK Photo/Radek Petrasek

Oslo – Norwegens Skilanglauf-Idol Petter Northug steckt einmal mehr in großen Schwierigkeiten. Der Rekordweltmeister (13 Titel) und Doppel-Olympiasieger von Vancouver gab auf Facebook zu, dass die Polizei in seinem Haus Drogen gefunden hat. Zuvor war er bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden.

"Ich habe einen großen Fehler gemacht", schrieb Northug (34) am Freitagabend in den sozialen Medien: "Letzte Nacht wurde ich von der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten. Ich fuhr zu schnell und wurde auch zu einer Blutuntersuchung gebracht. Außerdem fand die Polizei in meinem Haus eine kleine Menge Drogen. Es ist Kokain."

Er sei verzweifelt und habe Angst vor der Zukunft, so der 2018 zurückgetretene Northug weiter: "Es tut mir unglaublich leid für all diejenigen, die ich enttäuscht habe. Ich weiß, dass es jetzt ein Strafverfahren geben wird. Dann werde ich die Verantwortung für das übernehmen, was ich getan habe."

Die Polizei bestätigte einen Vorfall mit einem "Mann in den Dreißigern", ohne jedoch einen Namen zu nennen. Laut norwegischen Medienberichten soll er mit 168 Stundenkilometern auf einer Straße unterwegs gewesen sein, wo nur 110 km/h erlaubt waren.

Northug bekam es nicht zum ersten Mal mit der Polizei zu tun. 2014 hatte er mit Alkohol im Blut einen Unfall gebaut. (sid, red, 15.8.2020)