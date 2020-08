Foto: AFP/ ALBERT GEA

Montmelo – Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1, RTL und Sky) zum vierten Mal in dieser Formel-1-Saison von der besten Position ins Rennen. Der Brite sicherte sich am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Spanien in Montmelo die 92. Pole Position seiner Karriere, seinem Mercedes-Stallrivalen Valtteri Bottas nahm er dabei 0,059 Sekunden ab. Dritter war Max Verstappen im Red Bull.

Der Deutsche Sebastian Vettel im Ferrari scheiterte dagegen schon zum dritten Mal beim sechsten Grand Prix der Saison im zweiten Quali-Abschnitt und steht nur auf Rang elf.

Hamilton liegt in der WM-Wertung vor dem sechsten Lauf der wegen der Coronakrise verspätet gestarteten Saison genau 30 Punkte vor Verstappen, der zuletzt in Silverstone gewonnen hatte. Dritter ist Bottas, ihm fehlen 34 Punkte auf seinen Teamkollegen. (APA, 15.8.2020)

Qualifying für den Formel-1-GP von Spanien in Montmelo bei Barcelona:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:15,584 Min.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,059 Sek.



3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,708

4. Sergio Perez (MEX) Racing Point +0,898

5. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1,005

6. Alexander Albon (THA) Red Bull +1,445

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren +1,460

8. Lando Norris (GBR) McLaren +1,500

9. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,503

10. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,552

11. (in Q2 ausgeschieden) Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:17,168

12. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1:17,192

13. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:17,198

14. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:17,386

15. Esteban Ocon (FRA) Renault 1:17,567

16. (in Q1 ausgeschieden) Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:17,908

17. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:18,089

18. George Russell (GBR) Williams 1:18,099

19. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:18,532

20. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:18,697

Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1 und Sky)