Foto: Imago

Eine Haiattacke am Strand in Port Macquarie im australischen Bundesstaat New South Wales ging am Samstagmorgen relativ glimpflich aus. Und zwar Dank des beherzten Eingreifens des Ehemanns des Opfers des Haiangriffs.

Das Paar war surfen, als plötzlich ein etwa drei Meter langer junger Weißer Hai die 35-jährige Chantelle attackierte und versuchte, sie am Bein vom Surfbrett zu ziehen. Ihr Ehemann sei von seinem eigenen Surfbrett direkt auf den weißen Hai gesprungen, zitiert der Sydney Morning Herald den Rettungsschwimmer Steven Pearce. "Ich finde, das ist ein unglaublicher Akt der Tapferkeit", lobte Pearce.

Schläge auf den Hai

Chantelles Ehemann habe so lange auf den Hai eingeschlagen, bis dieser von der Surferin abgeließ. Danach brachte der heldenhafte Retter die Verletzte sicher an den Strand, wo sie erstversorgt und dann ins Krankenhaus geflogen wurde. Sie wurde schwer am Bein verletzt. Ihr Zustand ist aber stabil.

Die Strände in der Gegend von Port Macquarie, etwa 400 Kilometer nördlich von Sydney, wurden für 24 Stunden gesperrt. In diesem Jahr hat es in Australien bislang fünf tödliche Haiangriffe auf Menschen gegeben. (red, 15.8.2020)