Den Filmtitel lieh Dennis Hopper bei einem Neil Young-Song aus. Was Hopper nicht wusste, das Lied weissagte gewissermaßen die Karriere seiner Hauptdarstellerin Linda Manz. "Out of the Blue" hieß Hoppers 1980 erschienener Film, in dem Manz eindrucksvoll den rebellischen Teenager Cebe spielte. Verletzlich und aggressiv stemmte sie sich gegen ihr Schicksal, dem sie sich am Ende mit einem lauten Knall ergab. Einen ihrer wütenden Monologe sampelte die britische Band Primal Scream für ihren Song "Kill All Hippies".

Nach nur wenigen Rollen verschwand Manz wieder "into the black", ganz so, wie Young sein Lied weiter singt. Am Freitag ist Linda Manz nun gestorben, dem Lungenkrebs und einer Lungenentzündung soll sie erlegen sein. Linda Manz wurde 58 Jahre alt.

"Days Of Heaven"

Für Filmfreaks war Manz eine fast mythische Figur, der Schauspielerin Chloë Sevigny ein Vorbild: "Ich drehe lieber wie sie zwei, drei tolle Filme und lebe dann im Trailer Park, als 30 bescheuerte Filme zu drehen", sagte Sevigny einmal.

Manz wurde 1961 in New York geboren. 1978 gab sie ihre Debüt im großen Saal. Neben Brooke Adams, Richard Gere und Sam Shephard spielte sie Linda in Terrence Malicks bildgewaltigen Südstaaten-Drama "Days Of Heaven".

Zwei Jahre später erhob sie Hopper für "Out Of The Blue" zur Hauptdarstellerin. "Out of the Blue" ist eine triste Ballade aus dem US-amerikanischen Hinterland zur Zeitenwende: Elvis ist tot, Punk brüllt gerade mit vollen Windeln gegen die Welt an – in diesem Setting wird Cebe zum Teenager. Sie ist ein Außenseiter und liebt niemanden außer den King.

Ein großer Knall

Ihre Mutter kellnert in einem Diner, ihr Vater (Dennis Hopper) sitzt im Gefängnis, er hat mit seinem Truck einen voll besetzten Schulbus gerammt. Als er endlich heimkommt, wird alles noch schlechter statt besser. Hopper ist eine persona non grata und arbeitet fortan am Mistplatz. Alte Freunde tauchen auf, Drogen liegen am Wohnzimmertisch, ungesunde Beziehungen und Missbrauch in der Luft. Daddy erweist sich als Arschloch. Statt Geborgenheit bricht nur noch mehr Mist über Cebe herein, am Ende fliegt alles in die Luft, auch sie selbst.

Hoppers Arbeit gilt als Kultfilm, im Vorjahr gab es eine Onlinesammlung, um ihn zu restaurieren. Die Generation Punk verliebte sich in Manz als Hauptdarstellerin – doch die, kaum 20, wandte sich vom Filmbusiness ab. Erst der Underground-Filmer Harmony Korine entriss sie für sein 1997 erschienenes Drama "Gummo" dem Vergessen.

Aufgedunsen und wenig vorteilhaft gekleidet, spielt sie die Mutter der Hauptfigur Solomon. Ebenfalls 1997 war sie in einer kleinen Rolle von David Finchers Blockbuster "The Game" mit Michael Douglas und Sean Penn zu sehen – dann verschwand sie wieder.

Doku geplant

Tatsächlich soll Manz damals schon im Trailer Park gewohnt haben. Am Abstellgleis so vieler vom American Dream Vergessener. Dort war sie dreifache Mutter, hatte geheiratet und hieß Linda Guthrie. Vor zwei Jahren verlor sie einen Sohn bei einem Motorradunfall. Auf Youtube gibt es einige Schnipsel von ihr und ihrer Familie. Die Tristesse von Hoppers Fiktion scheint darin nicht weit von ihrer Wirklichkeit zu liegen gekommen sein. Angeblich soll eine Doku über ihr Leben in Planung gewesen sein. Sollte das stimmen wird ihr letzter Kinoauftritt posthum stattfinden. (Karl Fluch, 15.8.2020)