Marco Richter (re) wird kommende Saison nicht mit Caps-Spielern rangeln müssen. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Wien – Marco Richter kehrt nach vier Jahren beim KAC in seine Heimatstadt Wien zurück. Der 24-jährige Stürmer ist damit der 14. Österreicher im derzeit 16 Spieler umfassenden Kader des Eishockeyclubs Vienna Capitals. Die einzigen Legionäre sind Ty Loney (USA) und Taylor Vause (CAN).

"Es war immer schon mein Traum, in Wien zu spielen. Ich bin früh von hier weggegangen und habe auch Erfahrungen in Nordamerika machen können", erklärte Richter in einer Aussendung und fügte hinzu, "in der Heimatstadt, im gelb-schwarzen Jersey aufzulaufen, war aber definitiv immer mein Ziel".

Erhalten bleibt dem KAC hingegen der US-Amerikaner David Fischer. Er bestritt bisher schon 220 Liga-Spieler für die Rotjacken. In der vergangenen Saison stand er durchschnittlich von allen Klagenfurtern am längsten auf dem Eis. Fischer geht in seine fünfte Saison mit dem KAC. (APA, 16.8.2020)