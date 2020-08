Tagesüberblick Coronavirus

303 Neuinfektionen in Österreich, ein Drittel unter Reiserückkehrern

Es ist die höchste tägliche Zuwachsrate seit Anfang April. Kroatien sieht die Reisewarnung Österreichs kritisch. Kanzler Kurz will strengere Kontrollen an den Grenzen. Was die bringen sollen, ist unklar