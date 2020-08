Arizona holte ein Spiel auf. Foto: AFP

Edmonton – Die Arizona Coyotes haben am Samstag in der Play-off-Auftaktrunde der National Hockey League (NHL) in Edmonton ihren ersten Sieg gefeiert. Mit einem 4:2-Erfolg gegen Colorado Avalanche verkürzte der Club des Kärntners Michael Grabner in der "best of seven"-Serie auf 1:2. Arizona traf in der Schlussphase zwei Mal ins leere Tor.

Grabner kam dabei 10:44 Minuten zu Einsatz, 2:33 davon bei Unterzahl zum "Penalty Killling". Das vierte Match der Serie findet am Dienstag (ab 23.30 MESZ) statt.

Die Vegas Golden Knights sind schon einen Schritt weiter. Nach einem 2:1 gegen die Chicago Blackhawks führt das Team aus der Glücksspielermetropole 3:0, schon am Sonntag können die Golden Knights den Sack zumachen. Chicago hatte die Edmonton Oilers in der Qualifikationsrunde mit 3:1 ausgeschaltet.

Goalie Rusk verlässt die Blase

Inmitten der Play-offs hat Startorhüter Tuukka Rask von den Boston Bruins die "Blase" der NHL in Toronto aus persönlichen Gründen verlassen. "Im Moment gibt es in meinem Leben wichtigere Dinge als Eishockey, ich will bei meiner Familie sein", sagte der Finne.

"Es ist für uns ehrlich gesagt keine große Überraschung", sagte Don Sweeney, General Manager der Bruins: "Es war für Tuukka eine schwierige Entscheidung. Aber die Boston Bruins stehen hinter ihm." Rask ist Vater von drei kleinen Kindern.

Kurz nach Rasks Abschied stand Jaroslav Halak zwischen den Pfosten und holte mit Boston ein 3:1 über die Carolina Hurricanes. Die Bruins führen im Achtelfinale 2:1. (APA, sid, 16.8.2020)

Play-offs, Achtelfinale (best of seven)

Freitag, 14. August

Calgary Flames – Dallas Stars 2:0

Play-off-Stand: 2:1

Samstag, 15. August

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 1:3

Play-off-Stand: 1:2

Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 4:2

Play-off-Stand: 1:2

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 2:3

Play-off-Stand: 1:2

Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 1:2

Play-off-Stand: 0:3