Erstrunden-Duelle in den NBA-Play-offs ("best of seven"):

Eastern Conference (Platzierung nach dem Grunddurchgang in Klammern):

Milwaukee Bucks (1.) – Orlando Magic (8.),

Toronto Raptors (2.) – Brooklyn Nets (7.),

Boston Celtics (3.) – Philadelphia 76ers (6.),

Indiana Pacers (4.) – Miami Heat (5.)

Western Conference:

Los Angeles Lakers (1.) – Portland Trail Blazers (8.),

Los Angeles Clippers (2.) – Dallas Mavericks (7.),

Denver Nuggets (3.) – Utah Jazz (6.),

Houston Rockets (4.) – Oklahoma City Thunder (5.)