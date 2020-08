In Spielberg kam es gleich mehrmals zu furchbaren Unfällen. Foto: AFP

Spielberg – Nach der Moto2 ist beim Grand Prix von Österreich auch die MotGP nach einem Horror-Crash früh unterbrochen worden. Franco Morbidelli und Johann Zarco fuhren in Spielberg bei der Anfahrt auf Kurve 3 ineinander, ihre dann durch die Luft fliegenden Motorräder trafen nur dank viel Glück keine anderen Fahrer.

Morbidelli wurde von der Unfallstrecke getragen, stieg dann aber selbst in den Krankenwagen. Nach einer ersten Information seines Teams überstand er den Sturz ohne Verletzung, ebenso wie Kontrahent Zarco.

"Superbeängstigender Moment. Wir sind so glücklich, dass unsere beiden Jungs okay sind", schrieb das Yamaha-Werksteam kurz nach dem Zwischenfall beim Großen Preis von Österreich bei Twitter. Sowohl Valentino Rossi (Italien) als auch Maverick Vinales (Spanien) hätte es beim Crash erwischen können.

Dovizioso siegt

Als die Strecke gesäubert war, wurde der Lauf neu gestartet. Nach 20 Runden feierte der Italiener Andrea Dovizioso in Spielberg seinen dritten Sieg in vier Jahren. Für Ducati war es bereits der fünfte Triumph in Spielberg nacheinander, seit der Rückkehr des Kurses in den WM-Kalender haben die Italiener dort immer gesiegt.

Das KTM-Team kam eine Woche nach dem Premierenerfolg auf den vierten Rang, den der Brünn-Gewinner Brad Binder (Südafrika) einfuhr. Der Spanier Pol Espargaro hatte mit einer KTM das Rennen angeführt, ehe es zur Unterbrechung kam. Nach dem Neustart fiel der Spanier von Position drei zurück und schied schließlich nach einem Sturz mit seinem Markenkollegen Manuel Oliveira (Portugal) aus.

Crash auch in Moto2

Vizeweltmeister Dovizioso (56 Punkte), der erst am Vortag die Trennung von Ducati zum Saisonende nach acht Jahren bekannt gegeben hatte, ist neuer WM-Zweiter hinter Fabio Quartararo (Yamaha/67). Der Franzose wurde am Sonntag Achter. Stefan Bradl (Honda), der zum zweiten Mal den verletzten Weltmeister Marc Marquez (Spanien) ersetzte, holte als 17. und Letzter wieder keine Punkte.

Bereits am frühen Nachmittag war es im Rennen der Moto2-Weltmeisterschaft zu einem heftigen Sturz gekommen. Der WM-Leader Enea Bastianini kam nach der ersten Kurve zu Sturz, sein auf der Ideallinie liegende Motorrad wurde zur Gefahr. Der Malaysier Hafizh Syahrin crashte bei Höchsttempo in das Bike. (APA, sid, red, 16.8.2020)