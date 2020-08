Drehbuchautor der hochgelobten israelischen Serie "Fauda" mit an Bord

Apple TV+ zeigt ab 25. September den israelischen Spionagethriller "Teheran". Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Tel Aviv/Cupertino – Der israelische Spionagethriller "Teheran" ist vom 25. September an bei Apple TV+ zu sehen. In der achtteiligen Drama-Serie geht es um eine israelische Mossad-Agentin, die heimlich im Herzen des Feindeslands Iran im Einsatz ist. Das Ziel ihrer riskanten Mission ist es, die iranische Luftabwehr lahmzulegen. Dies soll es den israelischen Kampfjets ermöglichen, die Atomanlagen zu bombardieren.

Bei ihrem abenteuerlichen Einsatz bekommt die junge Agentin Tamar Rabinian (gespielt von Niv Sultan) Hilfe von einem iranischen systemkritischen Hacker. Dicht auf ihren Spuren ist jedoch ein ehrgeiziger Kommandant der iranischen Revolutionsgarden. Es kommt zu einer spannenden Verfolgungsjagd und romantischen Verwicklungen.

Unter den Schöpfern der vor allem in der griechischen Hauptstadt Athen gedrehten Serie gehört Mosche Zonder, Drehbuchautor der hochgelobten israelischen Serie "Fauda". Unter den Schauspielerin sind auch Navid Negahban und Shaun Toub ("Iron Man"), die ebenfalls in der US-Serie "Homeland" mitgespielt haben. Ungewöhnlich an der neuen Serie ist die enge Zusammenarbeit israelischer und iranischer Schauspieler. Die beiden Länder gelten als absolute Erzfeinde. (APA/dpa, 16.8.2020)