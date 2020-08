Das Fernsehpublikum hat wieder entschieden und so geht am Sonntag, 16. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 und in der ARD Axel Milberg als Kommissar Borowski anlässlich des 50-jährigen "Tatort"-Jubiläums nochmals an der Ostsee auf Spurensuche. Unterstützt wird er in "Borowski und das Meer" aus dem Jahr 2014 von Sibel Kekilli als Sarah Brandt.