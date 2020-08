Barcelona – Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Es war der 88. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der vierte im sechsten Saisonrennen, noch drei Siege trennen ihn von Michael Schumachers Rekord.

Hamilton behielt in der Hitze von Barcelona kühlen Kopf. Foto: AP

"Das war einfach einer dieser Tage, es hat sich wirklich alles sehr gut angefühlt", sagte Hamilton: "Das gesamte Management war seht gut, deshalb ist es heute so gut gelaufen. Ich habe am Ende nicht mal mitgekriegt, dass es die letzte Runde war, ich wäre einfach weitergefahren."

Mercedes dominiert Hitze-Rennen

Der Kampf um den Sieg lief am Sonntag nur über Mercedes, nur über Hamilton. 24 Sekunden hatte er am Ende Vorsprung auf Max Verstappen, der im Red Bull mit großen Hoffnungen in den Hitze-Grand-Prix gestartet war. Doch die Reifen an den Mercedes-Boliden hielten durch, Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil holte Rang drei. Zur Herausforderung für Hamilton wurde nur der in diesem Jahr ungewöhnlich gefärbte Mercedes-Rennanzug unter sengender Sonne. "Der schwarze Overall wird sehr heiß", stöhnte er schon in der Anfangsphase.

Sebastian Vettel wurde im Ferrari mit einer Ein-Stopp-Strategie Siebter, sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) fiel kurz nach Halbzeit des Rennens mit einem Motorschaden aus. Vettel wurde von den Formel-1-Fans zum Fahrer des Tages gekürt.

Verstappens guter Start

Schon nach dem Qualifying hatte Hamilton deutlich gemacht, dass Mercedes am Rennsonntag zwei Gegner haben würde: Die Hitze – und Max Verstappen. Der heiße Asphalt mache den Silberpfeilen "das Reifenmanagement schwer", zuletzt in Silverstone hatte Verstappen den Weltmeistern bei ähnlichen Voraussetzungen gar den Sieg weggeschnappt.

"Wir saßen deshalb im Team lange zusammen und haben darüber gesprochen, dass Red Bull wieder sehr stark sein wird", sagte Hamilton. Und schon vor der ersten Kurve des Rennens hatte sich das Problem verschärft: Er war plötzlich mit Verstappen allein. Hamilton startete gut von der Pole Position, dahinter fiel Bottas allerdings zurück, und Hamilton hatte den Red Bull im Rückspiegel.

Bei 30 Grad Lufttemperatur hatte sich der Asphalt mittlerweile auf knapp 50 Grad erhitzt, und die Teams hatten offensichtlich den Schongang für die Reifen angeordnet. So sollte Verstappen nicht zu nah auf Hamilton auffahren, um in der verwirbelten Luft die Pneus nicht noch stärker zu beanspruchen.

Reifen schonen

"Der Abstand zu Hamilton schrumpft", warnte der Red-Bull-Kommandostand, "ich weiß", gab Verstappen zurück, "er fährt aber auch sehr langsam". Doch die Reifen hielten beim Weltmeister, und während er in der Folge das Tempo anziehen konnte, klagte entgegen der Erwartungen plötzlich Verstappen über abbauende Hinterreifen.

Nach einem kleinen Disput mit der Box ("Ich verliere gerade so viel Zeit! Wen kümmert es, wenn ich im Verkehr rauskomme?") wurde der Niederländer dann zum Reifenwechsel gerufen. Wenig später konterte Hamilton und blieb trotz eines nicht optimalen Stopps an der Spitze.

Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, mit 132 Punkten hat er bereits 37 Zähler Vorsprung auf Verstappen (95), Dritter ist Bottas (89). Am kommenden Wochenende hat die Formel 1 Pause, das Rennen findet am 30. August in Spa/Belgien statt. (sid, APA, 16.8.2020)