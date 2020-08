Wichtige Regel für Politiker: Verscherze es dir nicht mit den Müttern. Vor allem nicht mit einer, die aus einer nicht sonderlich wohlstandsverwöhnten Nachbarschaft kommt; nicht mit einer, die ihre Kinder – und sogar ihren Ehemann, diesen Nichtsnutz – über ¬alles liebt und die hart arbeiten muss, damit es ihnen an nichts fehlt.

Marge Simpson arbeitet hart, wenn es um das kleine Familienglück geht. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Marjorie Simpson, geborene Bouvier, von allen nur Marge genannt, blaue Turmfrisur und gelber Teint, ist seit über drei Jahrzehnten 34 Jahre alt – so etwas schaffen nur Comicfiguren. Ihre Herzensangelegenheit ist es, ihre Rasselbande – neben dem trottelig-liebenswürdigen Homer auch noch Lehrerschreck Bart, Wunderkind Lisa und die kleine Maggie – zusammenzuhalten und für ein bisschen Familienglück zu sorgen: eine echte All-American-Mum.

"Kamala Harris wie Marge"

Und plötzlich macht sich eine Beraterin des US-Präsidenten über sie lustig? Kamala Harris, Joe Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin, habe die gleiche krächzende Stimme wie Marge Simpson? Echt jetzt? Das reicht! Und überhaupt:_Wie kommt der US-Präsident dazu zu behaupten, er werde die Wahl gewinnen, weil alle "Vorstadthausfrauen" für ihn stimmen werden? Ha! Der kennt wohl Marge noch nicht: Vorstadthausfrau aller Vorstadthausfrauen in den USA.





"Ich bin echt angepisst", ärgert sich Marge. CNN

"Ich bin echt angepisst", grummelt Marge in einem kurzen, auf Twitter verbreiteten Video, "aber ich fürchte, das werden sie mit einem Beep übertönen." Nein, das taten die Macher der Comicserie mitnichten:_Der Auftritt der angefressenen Marge Simpson erreichte ungeschönt das Twitter-Publikum – und wohl auch Power-User Trump.

The Simpsons – sie laufen seit 1989 über die TV-Schirme weltweit – sind durchaus vertraut mit den Höhepunkten und Niederungen der Politik. Seit George Bush senior hatte noch jeder US-Präsident seinen Gastauftritt in der Serie, mancher schmeichelhafter, mancher weniger. Staffel 32 wird ab 27. September ausgestrahlt – zeitgerecht zur Schlussphase des heuer besonders heißen Wahlkampfes. Auch wenn man ihr das Lampenfieber anmerkt, wenn sie sich über Trump mokiert: Den Mund wird Marge Simpson nicht halten. Wer es schafft, sich jahrzehntelang gegen Homer und Bart zu behaupten und nur in Lisa eine echte Verbündete hat, die hat auch vor dem Mann im ach so schicken Weißen Haus keine Angst. Denn am Ende zählt nur eins für sie: das Herz am rechten Fleck zu haben – so wie viele andere amerikanische Mütter auch. (Gianluca Wallisch, 16.8.2020)