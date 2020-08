Ein Bild von einem früheren Anschlag der Al-Shabaab-Milizen in Somalia. Foto: Reuters

Augenzeugen berichteten am Sonntagnachmittag laut lokalen Medien von Explosionen und einem Schusswechsel beim Elite Hotel, am Lido Beach, in Mogadischu. In einer ersten Meldung war von mindestens 30 Verletzten die Rede und von fünf Todesopfern.

Ein Regierungssprecher sprach von einem Anschlag der islamistischen Al-Shabaab-Milizen, die seit 2008 gegen die international anerkannte Regierung in Somalia kämpfen. (red, Reuters, 16.8.2020)