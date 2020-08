Der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz findet, dass Lukaschenko den Bogen überspannt hat. Foto: Reuters / Fabrizio Bensch

Berlin/Minsk – Der deutsche Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz fordert den Rückzug des belarussischen Präsidenten Aleksander Lukaschenko. "Das ist ein schlimmer Diktator", sagte Scholz am Sonntagabend auf Bild.de. Er sei, ebenso wie die Demonstrierenden in Minsk, für einen Rückzug Lukaschenkos.

"Ich glaube, dass wer auf diese Art und Weise mit seinem Volk umgeht, jede Legitimation für die Regierung des Landes verloren hat." Die Entscheidung darüber müsse aber Belarus (Weißrussland) selber treffen. Die Möglichkeit, die die EU hier habe, sei, dass sie "in der Sache entschieden" vorgehe.

Auch Macron fordert Unterstützung der Proteste

"Lukaschenko hat keine Mehrheit mehr in seinem Volk. Und wenn es nur nach demokratischen Regeln geht, dann wird er nicht mehr lange im Amt sein", sagte Scholz. Man müsse jetzt dafür sorgen, dass die Kraft und der Mut der Protestierenden auch zu Veränderungen führen könne.

Zu den Sanktionsankündigungen der EU gegen das Lukaschenko-Regime sagte Scholz: "Die Beschlüsse der Außenminister werden sicher nicht das Letzte sein, was wir zu tun haben." Man müsse Lukaschenko zeigen, dass es so nicht gehe und er mit seinem Vorgehen nicht durchkomme. Welche Sanktionen es noch geben könne, müsse "jeweils ganz konkret abgewogen werden".

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron fordert die Europäische Union zur Unterstützung der friedlichen Demonstrationen in Belarus auf. "Die EU muss sich weiterhin für die Hunderttausenden Weißrussen, die friedlich für die Achtung ihrer Rechte, Freiheit und Souveränität protestieren, einsetzen", schrieb Macron am Sonntag auf seinem offiziellen Twitter-Profil.

Lukaschenko sucht Hilfe Russlands

Auf die Frage, was man machen könne, damit Russland nicht wie zum Beispiel in die Ukraine auch in Belarus"hineingehe", sagte Scholz: "Eine militärische Einmischung in andere Staaten ist überhaupt nicht akzeptabel und bricht alle Regeln, die wir uns völkerrechtlich miteinander gegeben haben. (...) Darauf müssen wir bestehen und das von vornherein sagen." Im Moment sei Lukaschenko aber eher dabei, sich "alle mögliche Hilfe herbeizusehnen. Aber die hat er noch gar nicht."

Lukaschenko gab zuletzt ausländischen Kräften die Schuld am Erstarken der Proteste. "Litauen, Polen und die Ukraine befehlen uns, Neuwahlen abzuhalten", sagte er am Sonntag und behauptete die Nato würde Truppen an die Westgrenze von Belarus verlegen. In Bedrängnis geraten suchte der Präsident zuletzt die Unterstützung Russlands. Nach einem Telefonat sicherte ihm sein russischer Amtskollege Wladimir Putin diese schließlich zu: Man sei im Rahmen des mit dem Nachbarland bestehenden Militärabkommens zu Hilfe bereit, hieß es am Sonntag aus dem russischen Präsidialamt.

Oppositionskandidation Svetlana Tikhanovskaya, die aus Angst um ihre Sicherheit ins Nachbarland Litauen geflüchtet ist, sagte am Montag in einer Videobotschaft, dass sie bereit sei Belarus anzuführen und forderte die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Neuwahlen. Außerdem rief sie die belarussischen Sicherheitskräfte dazu auf, die Seiten zu Wechseln.

Proteste in einer neuen Dimension

Am Sonntag versammelten sich in Minsk zehntausende Menschen zu einem "Marsch der Freiheit" – einer der größten Demonstrationen der Opposition in der Geschichte von Belarus. AFP-Korrespondenten schätzten die Teilnehmerzahl auf mehr als 100.000. Die unabhängige Nachrichtenwebsite Tut.by schrieb, es handle sich um die größte Kundgebung seit der Unabhängigkeit des Landes von der Sowjetunion 1991.



Lukaschenko versuchte am Sonntag seine Anhänger zu einer bei einer Gegendemonstration zu mobilisieren. Einige tausend versammelten sich ebenfalls am Sonntag in Minsk. Bei einer Ansprache warnte der Präsident davor, den Forderungen benachbarter Nato-Länder und der Opposition nachzugeben. "Wir haben keine Freunde. Sie alle wollen, dass wir auf die Knie gehen", sagte er unter dem Jubel seiner Anhänger. (APA, red, 17.8.2020)