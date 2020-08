Canadiens-Goalie Carey Price musste sich nur einmal geschlagen geben. Der Treffer von Jakub Voracek genügte den Flyers zum Sieg. Foto: AP/ Frank Gunn

Toronto – Die Philadelphia Flyers haben sich bei den Montreal Canadiens für die jüngste 0:5-Pleite revanchiert und in der Play-off-Erstrundenserie der NHL auf 2:1 gestellt. Matchwinner für die Flyers beim 1:0 am Sonntag waren Torschütze Jakub Voracek (6.) und Goalie Carter Hart mit 23 gehaltenen Schüssen. Michael Raffl lief erstmals seit seiner am 2. August erlittenen Verletzung wieder für die Flyers auf.

Der Villacher, der sich gleich beim Neustart der National Hockey League (NHL) nach der Corona-Pause verletzt hatte, erhielt 13:52 Minuten Eiszeit. Dabei gab er einen Torschuss ab. Die vierte Partie der Best-of-seven-Serie findet am Dienstag statt.

Die vor dem Aus stehenden Chicago Blackhawks verkürzten indes gegen die Vegas Golden Knights mit einen 3:1-Erfolg auf 1:3. (APA, 17.8.2020)

NHL-Play-off-Ergebnisse vom Sonntag – Achtelfinale

("best of seven")

Eastern Conference in Toronto:

Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 0:1 – Stand in der Serie: 1:2

Western Conference in Edmonton:

Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 3:1 – Stand 1:3

Vancouver Canucks – St. Louis Blues 2:3 n.V – Stand 2:1