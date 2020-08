Beim Ernst-Happel-Stadion in Wien können sich Kroatien-Urlauber kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie vor dem 17. August nach Österreich zurückgekehrt sind. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Seit Montagmitternacht gilt in Österreich eine Reisewarnung für Kroatien. Der Grund: Bei den zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen sind besonders viele auf Kroatien-Heimkehrer zurückzuführen. Ob die Urlauber in Kroatien zu leichtsinnig sind und wie man dort die steigenden Infektionszahlen sieht, erklärt Adelheid Wölfl, die für den STANDARD aus Kroatien berichtet. Und wie es bei so vielen Urlaubsheimkehrern gerade auf einer Corona-Teststrecke in Wien zugeht, erzählt Gabriele Scherndl, ebenfalls vom STANDARD. (red, 17.8.2020)

Artikel zum Thema lesen Sie hier:

Was Kroatien-Urlauber jetzt wissen müssen

Corona-Teststraße in Wien: Noch einmal mit Meerwasser gurgeln

Reisewarnung für Kroatien: Es geht nur ums Verhalten

