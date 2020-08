In dieser Galerie: 5 Bilder InnerSloth InnerSloth InnerSloth InnerSloth Foto: InnerSloth

Ein Raumschiff, bis zu zehn Besatzungsmitglieder und ein oder zwei Verräter. Das Spielkonzept von Among Us ist nicht gerade komplex. Ziel der Crewmitglieder ist es, gemeinsam beziehungsweise allein Aufgaben zu erfüllen. Der Hochstapler versucht unterdessen das Unterfangen zu sabotieren und nach und nach die Guten zu erledigen. Wird eine Leiche gefunden, kommt es zu einer Abstimmung, wer denn der Verräter ist. Nach einer Abstimmung wird ein Crewmitglied dann aus dem Raumschiff geworfen und es stellt sich heraus, ober einer von den Guten oder Bösen war.

Seit kurzem wieder ein Bestseller

Among Us erschien bereits 2018 und ist mittlerweile für PC, Android und iOS verfügbar. Kürzlich wurde das Spiel erneut in die Topseller der Steam-Charts gespült – absolut berechtigterweise. Das Spiel ist nämlich äußerst kurzweilig und unterhaltsam, wie DER STANDARD nach mehreren Partien erfahren konnte. Diese dauern zumeist nur wenige Minuten und sorgen bis zur letzten Sekunde für sehr gute Unterhaltung. Zudem erfährt man auch einiges über seine Mitspieler: Im Grunde geht es nämlich auch darum, ein Meister der Manipulation zu sein.

Hervorragende Wertungen

Auf Steam fallen 94 Prozent der rund 10.000 Wertungen positiv aus, was ein herausragender Wert ist. Das Game kostet 3,99 Euro und soll laut den Rezensenten etliche Stunden Spielspaß und umso mehr zerstörte Freundschaften mit sich bringen. Ersteres kann DER STANDARD bestätigen. "Entwickle Vertrauensprobleme zu deinen Freunden für nur fünf Dollar", merkt ein User in den Kommentaren zu dem Game an. Den meisten Spielspaß hat man bei Among Us sicherlich, wenn man mit Freunden spielt. Parteien im Alleingang bringen aber auch einen gewissen Unterhaltungswert mit sich.

Spiel wurde von nur drei Entwicklern gemacht

Entwickelt wurde das Spiel von einem dreiköpfigen Team aus Redmond in Washington. Die Indie-Spieleschmiede hat mit The Henry Stickmin Collection und Dig2China bereits weitere Games veröffentlicht. Among Us soll keinen weiteren Content, sondern nur mehr Bugfixes erhalten. Der Entwickler weist daraufhin, dass man der Meinung sei, dass das Game fertig ist und man nichts mehr hinzuzufügen habe. Die Server sollen bis mindestens 2021 laufen – wahrscheinlich aber deutlich länger. All die Käufe sollen die Kosten dafür tragen. (dk, 17.8.2020)