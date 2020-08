Als Service gibt es von der AK einen Online-Corona-Einreisecheck für Standard-Einreisefälle. Foto: imago images/lausitznews.de

Ein Onlinetool der Arbeiterkammer (AK) Wien soll raschen Überblick über die Corona-Einreiseverordnung bieten. Diese sei in der aktuellen Fassung "sehr komplex und schwer lesbar", befand AK-Direktor Christoph Klein am Montag in einer Aussendung. Was für Einreisende gilt, erschließe sich nur nach einer aufwendigen Analyse des sogar für Juristinnen und Juristen schwer verständlichen Verordnungstextes.

Da die AK jetzt in der Hauptreisezeit ständig Anfragen rund um die Einreise nach dem Urlaub bekomme, habe sie die grundlegenden Verordnungsbestimmungen digital "übersetzt". Als Service gibt es nun von der AK einen Online-Corona-Einreisecheck für Standard-Einreisefälle. Für einen umfassenden Check brauche es aber eine Klarstellung zu einigen noch "unscharf formulierten Ausnahmen durch das Gesundheitsministerium".

Das Urlaubsland Kroatien, für das seit Montag eine Reisewarnung gilt, nahm indes FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in Schutz. Gerade Kroatien sei in puncto Corona-Infektionen ein "sicheres Land", die "schwarz-grüne Chaostruppe" verbreite hingegen "wieder unheilvolle Panik", schrieb er. Zudem sei es "ein großer Mumpitz", wenn ein Urlauber, der vor Mitternacht heimkommt, nicht in Quarantäne muss, nach Mitternacht aber sehr wohl. (APA, 17.8.2020)