Was man mit Heißklebepistolen alles machen kann, zeigen auf Youtube DIY-Videos. Foto: Screenshot Youtube

Wo man nicht wegschauen kann, obwohl der Anblick unangenehm ist, dazu sagen viele: wie ein Autounfall. Im Sinne der sprachlichen Innovation (und der nötigen Ächtung von Unfallgafferei) sei hiermit vorgeschlagen, diesen Effekt nach Internetvideos mit Do-it-yourself-Tipps zu benennen.

Sie begegnen jenen von uns, die ab und an unmotiviert durch soziale Medien scrollen. Fieserweise überreißen die Algorithmen, was man oft schaut, glauben, dass man es gerne schaut, und schmeißen es dann noch öfter in den Feed. Das ist ganz furchtbar bei den angesprochenen Videos, weil, wie gesagt: Man kann nicht wegschauen. Aktueller Spitzenreiter im Verursachen von im Kopf umherschwirrenden Fragezeichen und Rufzeichen ist eine Collage aus Tipps, was man mit einer Heißklebepistole anstellen kann.

Absätze heißkleben

Zum Beispiel: eine absatzförmige Einlage für die Schuhe heißkleben, um größer zu wirken. Oder Klebertropfen mit Glitter verzieren, Löcher durchstechen und als optisch abstoßende Blusenknöpfe verwenden. Oder: ein Klebernetz um eine Wassermelonenhälfte spinnen, abziehen und als die hässlichste Obstschale der Welt verwenden.

Nutzer, die diesen Müll geschaut haben, schauten auch: supernützliche DIY-Campingtipps (wie eine Sauna mit Wänden aus Frischhaltefolie; oder ein selbstgebasteltes Pflaster mit Klebeband und einem ausgerollten Tampon) und Tricks fürs gemütliche Wohnen (wie der auf den Hintern eines Ganzkörperpyjamas genähte Sitzball). Der einzige gute Tipp: Bitte wegschauen. Wenn man kann. (Sebastian Fellner, 18.8.2020)

