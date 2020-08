Am Eingang zum Einkaufszentrum stehen Monitore, die anzeigen, wie viele Menschen sich derzeit im Gebäude befinden, und ob man es betreten darf. Foto: Steffen Arora

Gries am Brenner – 2245 Menschen befinden sich kurz nach Montagmittag laut Echtzeitzählung im Outlet-Center auf dem Brenner. Die wiederkehrende Lautsprecherdurchsage im Einkaufszentrum wirkt unfreiwillig komisch: "Achten Sie auf den Abstand und meiden Sie Menschenansammlungen." Zumindest die Maskenpflicht nehmen die Besucher ernst, kaum jemand ist ohne anzutreffen.

Es sind in erster Linie Deutsche auf dem Weg in den Italienurlaub oder zurück, die hier einen Shoppingstopp einlegen. Dazu gesellen sich Österreicher und Italiener aus den jeweiligen Grenzregionen. Kroatienheimkehrer, die über den Brenner ausweichen, um Kontrollen oder Quarantäne zu entgehen, sind keine ausfindig zu machen. Auch im vollen Parkhaus sind keine Kennzeichen aus Ostösterreich dabei.

Verschärfte Kontrollen seit Mitternacht

Der Umweg würde sich auch nicht lohnen, denn am Grenzübergang wird kontrolliert. Seit Mitternacht gelten verschärfte gesundheitspolizeiliche Maßnahmen, vor allem für Urlaubsheimkehrer. Täglich 15 Stunden wird am Autobahn-Grenzübergang und täglich 13 Stunden an der Landesstraße kontrolliert, bestätigt das Land Tirol. Beim Lokalaugenschein Montagmittag fließt der Verkehr auf der Autobahn ohne Kontrollen, auf der Landesstraße werden Autos mit einheimischen Kennzeichen, die offensichtlich aus dem Urlaub kommen, angehalten. Wer aus Kroatien kommend einreist und keinen negativen PCR-Test vorweisen kann, muss sich in zehntägige Heimquarantäne begeben. (ars, 17.8.2020)