Barcelona – Der FC Barcelona hat Trainer Quique Setien entlassen. Dies teilten die Katalanen nach einer Krisensitzung am Montagabend, drei Tage nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen Bayern München, mit. "Quique Setien ist nicht länger Trainer der ersten Mannschaft", hieß es auf der Homepage, "danke und viel Glück."

Als Favorit auf die Nachfolge Setiens gilt der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman. Koeman hatte von 1989 bis 1995 für Barca gespielt und gewann in dieser Zeit den Europapokal der Landesmeister (1992) und vier Mal die spanische Meisterschaft.

Er soll sich laut Medienberichten in den Niederlanden bereits am Montag in Barcelona aufgehalten haben. Auch der Argentinier Mauricio Pochettino, der bis 2019 Tottenham Hotspur betreut hatte, und Klublegende Xavi, aktuell als Trainer in Katar beschäftigt, zählen zu den Kandidaten.

Barca baut um

Barcelona will sich allerdings ein paar Tage Zeit nehmen, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Auf Twitter kündigten die Katalanen "weitreichende Umstrukturierungen" im Kader an.

Der Spanier Setien hatte bei Barca erst im Januar die Nachfolge von Ernesto Valverde (56) angetreten, jedoch alle drei möglichen Titel verpasst. Dem K.o. in der Königsklasse war das Aus im Viertelfinale des spanischen Pokals sowie die Vizemeisterschaft hinter dem Erzrivalen Real Madrid vorausgegangen. Für Barcelona ist es die erste titellose Spielzeit seit 2014. (sid, red, 17.8.2020)