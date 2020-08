[Inland] Behörde entscheidet: Strache darf in Wien kandidieren.

Die Politik hinter den Grenz-Checks.

Hofer setzt auf Corona-Frust und sieht Strache-Antritt gelassen

[Podcast] Kroatien-Urlauber – Vom Strand in die Quarantäne?

[International] "Hau ab!" – Sprachlosem Lukaschenko schlägt bei Auftritt die geballte Wut entgegen.

[Wissenschaft] Kritischer Punkt erreicht: Grönlands Eisverlust ist unumkehrbar.

[Panorama] Große Schäden nach neuerlichen Unwettern im Süden Österreichs.

[Reportage aus Split] Trotz Covid-19 gute Urlaubsstimmung ohne Österreicher in Split.

[Bildung] Überblick Konzepte zum Schulstart weltweit.

[Sport] Radprofi Pöstlberger: "Für viele heißt es tatsächlich Pokal oder Spital".

[Mietrecht] Beim Gründen einer Wohngemeinschaft (WG) gibt es verschiedene Mietformen. Was ihr beim Mietvertrag einer WG beachten müsst, erfahrt ihr hier.

[Wetter] Ein nur langsam abziehender Kaltfrontausläufer bringt in der Osthälfte zunächst noch dichte Bewölkung und am Vormittag immer wieder Regenschauer. Gewitter können eingelagert sein. Von Westen her setzt sich die Sonne nach und nach durch. Tagsüber bilden sich in den meisten Landesteilen wieder vermehrt einige Schauerzellen. Der Wind weht teils mäßig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen 13 bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Am 18. August 1960 wurden in den USA unter dem Markennamen Enovid die ersten Antibabypillen angeboten.