Hunderte Chinesen tummeln sich in einem Pool. Was in normalen Zeiten kaum jemanden aufregen würde, sorgt zurzeit im Netz für Unglauben und Kopfschütteln. Zumal die riesige Poolparty in jener Stadt stattfand, die als Epizentrum der Corona-Pandemie angesehen wird: Wuhan.

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, sind die Bilder im Aquapark von Wuhan entstanden, wo am Wochenende eine Poolparty stattgefunden hat. Abstand halten? Masken? Fehlanzeige. Der Wuhaner Aquapark hat bereits im Juni wieder seine Pforten geöffnet.

Als hätte es das Coronavirus nie gegeben: Menschen feiern dicht gedrängt in chinesischem Wasserpark. Foto: STR / AFP

Die AFP berichtet, dass laut chinesischen Medien seitdem aber nur die Hälfte der maximalen Besucherzahl zugelassen ist. Offiziell ist die Millionenstadt in der Provinz Hubei zwar Corona-frei, viele Menschen zweifeln aber an den Angaben der chinesischen Behörden. (red, 18.8.2020)