Das Urteil wird in Abwesenheit der vier Angeklagten erfolgen. Diese sind bis heute nicht gefasst worden

Bei dem Anschlag auf Rafik Hariri starben weitere 21 Personen, 226 wurden verletzt. Foto: Reuters / Mohamed Azakir

15 Jahre nach der Ermordung des früheren libanesischen Premiers Rafik Hariri verkündet das Sondertribunal zum Libanon am Dienstag (11.00 Uhr) das Urteil gegen vier Angeklagte. Die vier Libanesen sollen der Hisbollah-Miliz angehören und an dem Terror-Anschlag beteiligt gewesen sein.

Das auf Initiative der UN errichtete Tribunal hatte sechs Jahre lang in Leidschendam, einem Vorort von Den Haag, in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt. Denn: Keiner der Angeklagten ist bis heute gefasst. Ein fünfter Mann soll Drahtzieher hinter dem Anschlag gewesen sein, wurde aber 2016 bei Kämpfen in Syrien getötet.

Schiitische Miliz

Am 14. Februar 2005 hatte sich ein Selbstmordattentäter bei der Autokolonne von Hariri in Beirut mit seinem Auto in die Luft gesprengt. Außer dem populären sunnitischen Politiker starben noch 21 Personen, 226 wurden verletzt. Das Entsetzen im Libanon und die internationale Empörung waren groß.

Die pro-syrische Hisbollah weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. Die Urteilsverkündung war nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut zunächst um gut zehn Tage verschoben worden.

Die Hisbollah ist eine schiitische Miliz. Sie hat im Libanon eine Art von Staat im Staat aufgebaut. Sie gilt deshalb als einer der Gründe für das korrupte System im Libanon. Nach der Explosion im Hafen Beiruts ist immer noch fraglich, welche Rolle die Hisbollah bei der Lagerung des Materials gespielt hat, das zu einer Explosion geführt hat. (APA, red, 18.8.2020)