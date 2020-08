Foto: Imago

Währen Netflix in Österreich die Preise erhöht, hat der Streaminganbieter den Gratis-Probemonat in Deutschland abgeschafft – das Film- und Serienangebot kann nicht mehr 30 Tage lang kostenlos genutzt werden. Ein ungewöhnlicher Schritt, da das Probemonat vielen Sehern den Einstieg erleichterte. Sky und der Neuling Disney+ bieten ebenfalls keine Freitage an, Amazon Prime Video sowie Apple TV+ können weiter hin getestet werden.

Dank eines sich stetig verbessernden Angebots kann sich Netflix auf treue Kunden verlassen, auch ist Netflix die Nummer eins unter den Streaming- Flatrate-Anbietern. Kein anderer Anbieter kann mit seinem Programm mithalten. Auch ist die die Marke ist mittlerweile so stark, dass Kunden wissen, was sie bekommen. Trotzdem erschwert Netflix in Deutschland nun den Einstieg enorm.

Höhere Tarife

In der vergangenen Woche wurden die Preise in Österreich erhöht. Der mittlere Tarif kostet monatlich nun 12,99 Euro statt 11,99 Euro, der teuerste 17,99 Euro statt 15,99 Euro. Der Preis des günstigsten Angebots, das Streaming für ein Gerät in Standardauflösung ermöglicht, bleibt mit 7,99 Euro gleich. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Preise in Österreich um einen bzw. zwei Euro erhöht.

Der US-Online-Videodienst hat zwar davon profitiert, dass viele Menschen in der Coronakrise zuhause bleiben und fernsehen. Allerdings hat der pandemiebedingte Kundenansturm inzwischen schon wieder deutlich nachgelassen. Nach dem Abo-Boom zu Jahresbeginn kamen im zweiten Quartal unterm Strich 10,1 Millionen Bezahlabonnements dazu. Im Quartal davor waren es noch 15,8 Millionen gewesen. (sum, 18.8. 2020)