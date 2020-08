Das Parlament in Oslo: Der Staatsfonds, in dem Norwegen seit Jahrzehnten die hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas bunkert, hat im ersten Halbjahr Corona-bedingt umgerechnet an die 18 Milliarden Euro an Wert verloren. Foto: imago

Oslo – Norwegens 1.150 Milliarden Dollar schwerer Staatsfonds, der größte seiner Art auf der Welt, hat die Corona-Krise stark zu spüren bekommen. Im ersten Halbjahr 2020 hat sich der Wert der Veranlagungen um 188 Milliarden Norwegische Kronen, das sind umgerechnet rund 18 Milliarden Euro, verringert. Grund sei der Rückgang der Aktienkurse und Immobilienpreise aufgrund der Covid-19-Pandemie.

"Auch wenn sich die Märkte im zweiten Quartal gut erholt haben, wir sind immer noch Zeuge beträchtlicher Unsicherheit", sagte der stellvertretende Chef des Fonds, Trond Grande, in einer Erklärung am Dienstag. Der Fonds hält Beteiligungen an weltweit rund 9.200 Unternehmen, die 1,5 Prozent aller börsennotierten Aktien besitzen. Er investiert auch in Anleihen und Immobilien.

Mehr Investitionen in erneuerbare Energien

Noch im vergangenen Jahr hat Norwegens Staatsfonds 180 Milliarden Dollar (152 Milliarden Euro) erwirtschaftet, was einer Rendite von knapp zwanzig Prozent entsprach. Es war der größte Wertzuwachs in einem einzelnen Jahr in der Geschichte des Fonds.

Der Staatsfonds verwaltet die Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasindustrie. Im Vorjahr hat das norwegische Finanzministerium angekündigt, dass die Beteiligungen an Kohle-, Öl- und Gasgeschäften zurückgefahren und stattdessen in erneuerbare Energien investiert werde. Vorausgegangen war ein entsprechender Beschluss im norwegischen Parlament, dem Storting. (Reuters, red, 18.8.2020)