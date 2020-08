Der Playstation-Exklusivtitel Ghost of Tsushima ist seit seinem Release im Juli durch die Decke geschossen. Mit 2,4 Millionen verkauften Exemplaren in den ersten drei Tagen gilt das Spiel von Sucker Punch als der sich am schnellsten verkaufende exklusive PS4-Titel einer neuen Marke. Nun wurde ein kostenloses Update angekündigt, das Spieler zu neuen Geschichten im Koop-Modus einlädt.

PlayStation

Zwei bis vier Spieler



Wer das Spiel bereits durchgespielt hat, kann sich auf das Update "Legends" freuen. Im Herbst wird Sucker Punch neue Koop-Multiplayer-Modi für den letzten Hit der Playstation 4 verfügbar machen. Die Missionen können von zwei und vier Spielern bestritten werden. Auch wird es einen neuen Raubzug geben.

Der erste Trailer zeigt ein bedrohliches Setting, zu sehen sind vier Krieger. Während man bisher die schöne Landschaft des feudalen Japans entdecken konnte, werde es im neuen Update weniger darum gehen, in einer "offenen Welt zu spielen und die natürliche Schönheit der Insel zu erkunden", schreibt, Darren Bridges, leitender Game-Designer bei Sucker Punch, in einem Blogbeitrag. Die neuen Inhalte seien fantastischer und unheimlicher, man spiele laut Bridges in einer Welt der Legenden.



Neue Story, Überlebensmissionen



Laut Bridges wird es Zwei-Spieler-Geschichten und Vier-Spieler-Überlebensmissionen geben. Die Multiplayer-Modi werden ganz unabhängig von der Hauptgeschichte stattfinden. Für das neue Setting ließen sich die Entwickler von japanischen Volksmärchen und der Mythologie inspirieren. Die Zwei-Spieler-Missionen werden auf dem Kampfsystem der Hauptkampagne basieren, laut Bridges gäbe es jedoch "neue magische Wendungen, die oft eine sorgfältige Synchronisation mit dem Partner erfordern."

Neue Klassen



Spieler können die Multiplayer-Modi mit Freunden ihrer Wahl bestreiten, oder vom Spiel unbekannte Online-Nutzer zugeteilt bekommen. Wie bereits erwähnt, sind die Modi vom Hauptspiel losgelöst, sodass man weder den Hauptcharakter Jin, noch einen seiner Begleiter spielen kann. Im Koop-Modus können Spieler aus vier Klassen auswählen: Samurai, Jäger, Ronin oder Assassine. In den kommenden Monaten sollen weitere Informationen zu den Fähigkeiten der Klassen und zur Charaktererstellung folgen.

Hier sind die vier neuen Klassen zu sehen Foto: Playstation

Raubzug in neuem Reich



Neben den Story- und Überlebensmissionen, wird es auch einen spielbaren Raubzug für vier Spieler geben. Dieser soll kurz nach der Veröffentlichung des Updates Ghost of Tsushima: Legends verfügbar werden. In dieser Mission können sich Spieler zusammen in ein "völlig neues Reich wagen, um einen brutalen, schrecklichen Feind herauszufordern", schrieb Bridges.

Das Update ist zwar kostenlos, um die Multiplayer-Modi spielen zu können wird jedoch eine kostenpflichtige PS-Plus-Mitgliedschaft benötigt. Das Update soll im Herbst für die PS4 erscheinen. (red, 18.08.2020)