Foto: EPA / SASCHA STEINBACH

St. Johann im Pongau/Wien – Die EU wird nicht am strengen Schutz der Wölfe rütteln. Das stellte Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius in einer aktuellen Anfragebeantwortung unmissverständlich klar. Mehrere österreichische EU-Abgeordnete hatten sich erkundigt, ob wolfsfreie Zonen im Alpenraum möglich seien oder an eine Aufweichung des Schutzes gedacht werde. Beides verneinte der litauische Kommissar eindeutig.



Regionale wolfsfreie Zonen seien nach EU-Recht gleich aus mehreren Gründen nicht möglich, wird Sinkevicius am Dienstag in Berichten der "Salzburger Nachrichten" und der "Tiroler Tageszeitung" zitiert: Zum eines gebe es Möglichkeiten zum Herdenschutz und zu finanziellen Entschädigungen. Zweitens könnten sich solche Zonen negativ auf den Erhaltungszustand der Art auswirken. Jeder Abschuss eines "Problemwolfes" müsse im Einzelfall geprüft werden.

Platter fordert Aufweichung des Schutzes

Genau das ist aktuell im Salzburger Pongau der Fall: Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann hat heuer im Juni die "Entnahme" jenes Wolfes genehmigt, der im Vorjahr zumindest 24 Schafe im Großarltal gerissen hatte. Naturschützer haben aber Beschwerde dagegen erhoben, die Sache liegt nun beim Landesverwaltungsgericht.

Nach mehreren Schafsrissen in den vergangenen Wochen und Monaten in Tirol hat zuletzt auch Landeshauptmann Platter am Montag eine Senkung des Schutzstatus auf EU-Ebene gefordert. "Die Zeit der Wolfs-Romantik muss vorbei sein", betonte Platter. Allein im heurigen Jahr sei von beinahe 90 Wolfsrissen auszugehen. Zum Vergleich: In Tirol wurden 2019 68.000 Schafe auf Almen getrieben. Der jährliche Verlust durch Krankheit, Absturz, Blitzschlag und andere Gefahren liegt nach vorsichtigen Schätzungen bei rund 5.000 Stück Vieh.

"Ich habe vollstes Verständnis für die Sorgen der heimischen Bäuerinnen und Bauern und bin der Meinung, dass der Wolf bei uns keinen Platz hat", sagte der Landeshauptmann. Gerade in Tirol, wo es eine Kombination aus beengtem Siedlungsraum, kleinstrukturierter Berglandwirtschaft, Almwirtschaft und Tourismus gebe, funktioniere ein Miteinander von Mensch, Nutztier und Wolf nicht.

30 bis 35 Wölfe in Österreich

EU-Umweltkommissar Sinkevicius betonte, dass der Abschuss eines "Problemwolfes" den günstigen Erhaltungszustand der Art nicht gefährden dürfe. Dieser werde auf der Ebene der einzelnen biogeografischen Regionen innerhalb eines Mitgliedsstaats bewertet, wobei die Kommission diesen Erhaltungszustand in Österreich erst vor einem Jahr als "ungünstig-schlecht" bewertet habe.

Die Kommission erarbeite derzeit Richtlinien, mit denen die "Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen" (die "Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie" oder kurz FFH-Richtlinie) klarer ausgelegt und leichter angewandt werden können, so Sinkevicius. Eine der Bestimmungen listet auf, wann einzelne Wölfe getötet werden dürfen.

In Österreich gibt es derzeit drei Wolfsrudel – alle in Niederösterreich. Dazu kommen Sichtungen von 14 Einzelwölfen, womit insgesamt 30 bis 35 der Tiere hierzulande leben. Diese rissen im Vorjahr 103 Schafe. (APA, red, 18.8.2020)