Als eine der Youtuberinnen der ersten Stunde generierte Jenna Mourey, bekannt als Jenna Marbles, jahrelang regelmäßig viele Millionen Klicks. 23 Millionen Abonnenten belieferte sie regelmäßig mit Inhalten. Nun kündigt Marbles an, sich aus dem Internet zurückzuziehen: Ihr Podcast, den sie gemeinsam mit ihrem Freund über Jahre hinweg produziert hat, wird nicht mehr zurückkehren. Von ihrem Youtube-Kanal hat sie sich bereits Ende Juni verabschiedet.

Jenna Julien

Rassismus und Sexismus

Da entschuldigt sie sich in einem – mittlerweile wieder gelöschten – Video für vergangene Aufnahmen. Konkret nennt sie einen Clip aus dem Jahr 2011, in dem sie die Rapperin Nicki Minaj darstellt und sich dafür das Gesicht schwarz angemalt hat, sowie ein weiteres Video aus demselben Jahr, in dem sie asiatisch aussehende Amerikaner rassistisch beschimpft.

Die Beiträge hatte sie auf privat gestellt, bevor sie Ausschnitte in ihrer Entschuldigung zeigte. Weiters entschuldigt sie sich für einen Kommentar in einem Clip aus dem Jahr 2012, in dem sie sich selbst als "Slutshaming" bezeichnet – also Frauen verurteile, deren Verhalten in Bezug auf Sexualität den von der Gesellschaft erwarteten Konventionen widerspricht. "Ich wünschte, das wäre nicht Teil meiner Vergangenheit", erklärte Marbles in ihrer Entschuldigung.

Kanäle stillgelegt

Ein Reupload der Entschuldigung. thisvideoisback

Marbles hatte zahlreiche ihrer Online-Auftritte gemeinsam mit ihrem Freund Julien Solomita aufgezogen. Sie kündigte bereits im Vorfeld an, ihre Entschuldigung womöglich wieder zu löschen. Sie soll der letzte Beitrag auf Youtube gewesen sein. Auch ihr gemeinsamer Twitch-Kanal wurde nunmehr stillgelegt. "Vielleicht können Julien und ich eines Tages etwas anderes machen", sagt Marbles in der letzten Folge ihres Podcasts. "Ich suche mir Hilfe, und ich bin jetzt einfach nur eine Person." (red, 18.8.2020)