Es ist heiß, und es wird noch heißer – die Sommer zeigen von Jahr zu Jahr auf, dass das Leben in der Stadt besonders in diesen Monaten vielerorts sehr unangenehm sein kann. Zu viel Beton, zu wenig Grün und zu viel Verkehr: Das sind die zentralen Probleme, vor denen Städte in Hinblick auf den Klimawandel stehen. Erst in den vergangenen Jahren wurde einer breiteren Öffentlichkeit durch die Fridays-for-Future-Proteste, die auch in Wien stattfanden, nahegelegt: So kann und darf es nicht weitergehen. Doch welche Schritte setzt die Stadt bezüglich Klimaschutz?

Wasser gegen die Hitze – doch welche nachhaltigen Projekte werden in Wien gegen den Klimawandel gesetzt? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Gemeinsam für das Klima

In den letzten Jahren wurden bereits mehr Bäume gepflanzt, Brunnen wiedereröffnet, Fassaden und Straßenbahngleise begrünt. Im von der SPÖ bereits im Jänner ausgerufenen "Klimaschutzjahr" 2020 finden sich auch die dazugehörigen Maßnahmen im Wahlprogramm. 50 Klimaschutzideen sollen umgesetzt werden. So soll das Öffi-Netz erweitert sowie Radwege ausgebaut werden. Außerdem wird die größte Wärmepumpe Mitteleuropas errichtet. Mit Vollbetrieb 2026 soll diese die grüne Versorgung von bis zu 106.000 Haushalten sicherstellen. Überhaupt sollen 1,2 Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energie fließen.

Aktuell wirbt die Stadt Wien mit der neuen Klimaschutz-Kampagne außerdem dafür, dass jede und jeder Einzelne etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Projektideen können auf einer Website hochgeladen werden. Für User "Mr. Marmeladinger" fehlt es dennoch an einer umfassenderen Lösung:

Wie stehen Sie zu den Plänen der Stadt für den Klimaschutz?

Wurde in den letzten Jahren dahingehend bereits genug getan? Oder fehlt es Ihrer Meinung nach an einem ausgeklügelten Konzept? Wie stehen Sie künftigen Vorhaben gegenüber? Was wären Ihre Ideen für eine klimaneutrale Stadt? Sehen Sie in anderen Ländern positive Beispiele im Kampf gegen den Klimawandel? Tauschen Sie sich im Forum aus oder kommen Sie zur Diskussion am 26. August um 14.30 Uhr auf dem Schwendermarkt! (mawa, 24.8.2020)