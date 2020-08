Mitreden: Leben mit Kind

Welche Vor- und Nachteile bringt das Leben in der Stadt mit Kind?

Viele Betreuungsmöglichkeiten, Freizeitangebote, aber weniger Grünflächen und Ruhe – was schätzen Sie als Familie am Leben in der Stadt? Oder würden Sie lieber auf dem Land wohnen?

User-Diskussion