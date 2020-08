Davor, Leute, deren Schwimmkompetenz man nicht wirklich gut einschätzen kann, quer über das Entlastungsgerinne oder einen Teich zu schicken, würde ich allerdings warnen: Was für mich 150 Meter lockeres Einschwimmen sind (in eine Richtung), ist in einem Land, in dem jedes zweite Kind als echter Nichtschwimmer die Schule verlässt, potenziell lebensgefährlich. Eigenverantwortung hin oder her: Was tun Sie, wenn jemand sich selbst überschätzt und 80 Meter vom Ufer entfernt nicht mehr kann – und sich im schlimmsten Fall in seiner Panik an Sie klammert?

(Nein, um den Mann im Bild mache ich mir keine Sorgen: Von dem habe ich Schwimmen gelernt)