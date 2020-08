In Zukunft sollen schnelle Webseiten gekennzeichnet werden – Feature läuft auf der aktuellen Android-Beta-Version

Foto: Google

Manche Webseiten sind vollbeladen mit Werbung, Gifs, Pop-up-Fenstern und Videos, die automatisch wiedergegeben werden. Das üppige Angebot an Medien wirkt sich oft auf die Geschwindigkeit aus, in der die Webseite geladen wird – besonders dann, wenn man mobil unterwegs ist. Um trägen Webseiten einfacher aus dem Weg gehen zu können, testet Google derzeit in der Android-Chrome-85-Beta die Kennzeichnung "Fast Page" für schnelle Seiten.

Im Kontextmenü



Zu sehen sein wird das Kennzeichen im Kontextmenü, wenn Android-Nutzer des Chrome 85 Beta länger auf einen Link drücken. Das Prädikat schnell erhalten jene Webseiten, bei denen in der Vergangenheit Googles Core Web Vitals ein besonders gutes Nutzererlebnis verzeichneten.

Google überlegt, auch für andere Bereiche der User-Experience ähnliche Kennzeichnungen einzuführen. Wer die neue Funktion selbst testen möchte, kann diese in der aktuellen Beta von Chrome 85 für Android unter chrome://flags manuell aktivieren.

"Core Web Vitals"



Wie "Engadget", berichtet startete Google im Mai die Web-Vitals-Initiative, um Nutzern sichtbarer zu machen, welche Webseiten gut funktionieren. Webseitenbetreiber und -entwickler erhalten von Google einheitliche Messdaten, anhand derer sie erkennen können, ob ihre Webseiten für Besucher schnell geladen werden. (red, 19.8.2020)