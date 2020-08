Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) hat möglicherweise ein Datenschutzproblem in ihrem Haus. Foto: apa / helmut fohringer

Wien – Bei der Abwicklung des Härtefonds für Familien könnte es zu einem gröberen Datenschutzproblem gekommen sein. Bei den Neos haben sich laut Angaben des Abgeordneten Douglas Hoyos mehrere Betroffene gemeldet, die per E-Mail einen Bescheid als Antwort auf ihren Antrag bekommen haben – allerdings den einer ihnen fremden Person. Inklusive persönlicher Daten.

Welche Daten betroffen sind, war vorerst unklar – laut Hoyos gebe es aber einen Hinweis darauf, dass es sich um Name, Adresse, Auszahlungsbetrag und Kontonummer handelt. Es gehe um "hunderte Bescheide". Eine kurzfristige Anfrage des STANDARD an den Sprecher der zuständigen Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) blieb vorerst unbeantwortet.

Neos-Familiensprecher Michael Bernhard und Digitalisierungssprecher Hoyos fordern Aschbacher in einer Aussendung zur Aufklärung auf: "Zum wiederholten Mal besteht die berechtigte Sorge, dass die Bundesregierung nicht ausreichend verantwortungsvoll mit sensiblen persönlichen Daten umgeht", werden beide Mandatare zitiert. "Gerade in Zeiten, in denen die Bürgerinnen und Bürger verstärkt auf die Verlässlichkeit in der Verwaltung angewiesen sind, muss solchen Verdachtsfällen rasch nachgegangen werden."

Möglicher Hinweis auf Ministeriums-Website

Ein möglicher Hinweis, dass an den Vermutungen eines Datenlecks etwas dran sein könnte, findet sich aber auf der Website des Ministeriums: Dort steht, dass "es bei der gestrigen Versendung von Zuwendungsschreiben zu einem technischen Problem gekommen" sei und betroffene Antragsteller am Dienstag ein korrektes Schreiben erhalten. Ob es sich dabei um das von den Neos aufgegriffene Problem handelt, kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden. (Sebastian Fellner, 18.8.2020)