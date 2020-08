"Wir möchten einen kinderfreundlichen digitalen Raum schaffen", sagte Katrin Grabner, Kinderrechtsexpertin bei SOS-Kinderdorf. Foto: APA/AFP

Wenn Minderjährige im Internet unterwegs sind, werden sie oft mit Gewalt, Pornografie und sexueller Belästigung konfrontiert. Eine Analyse von "Rat auf Draht" hat gezeigt, dass es bei rund einem Drittel aller Beratungen zu digitalen Medien um Nacktfotos oder -videos geht. Um Hürden im Umgang mit dem Problem abzubauen, wurden am Dienstag verschiedene Forderungen präsentiert.

"Liebe und Sexualität online ist nicht immer nur gewollt", sagte Matthias Jax von Saferinternet.at. Doch fehle bei vielen Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein dafür, was tatsächlich strafbar ist und wo man sich Hilfe holen könne. Dass sexuelle Gewalt im Internet ein großes Thema ist, zeigt eine qualitative Analyse von 600 anonymisierten Beratungsprotokollen zum Thema digitale Medien bei "Rat auf Draht". Demnach wurde rund ein Drittel der minderjährigen Anrufer schon einmal mit nackten Inhalten, wie Penisfotos, beim Sex aufgenommene Videos oder einer Erpressung mit eigenen Nacktfotos, konfrontiert.

Weiterleiten strafbar

Ein großes Problem ist dabei die Täter-Opfer-Umkehr, ist sich Marlena Koppendorfer, psychologische Betreuerin bei "Rat auf Draht", sicher. "Wir merken, dass es immer wieder Hürden gibt, wo die Jugendlichen nicht weiter wissen", sagte sie. Beispielsweise ist es erlaubt, sich ab 14 Jahren einvernehmlich Nacktfotos und -videos zuzusenden. Das Weiterleiten solcher Inhalte an andere Personen ist dagegen strafbar.

Um Wissenslücken zu schließen und das Internet sicherer zu machen, sollen diese Hürden abgebaut werden. "Wir möchten einen kinderfreundlichen digitalen Raum schaffen", sagte Katrin Grabner, Kinderrechtsexpertin bei SOS-Kinderdorf. Zum einen müsse es technisch mehr Löschmöglichkeiten von Nachrichten geben. Außerdem sollen Personen effektiver blockiert werden können und ihnen eine Neuanmeldung mit falschen Daten verwehrt werden. Auf rechtlicher Ebene werden mehr wirksame Gesetze gegen sexuelle Belästigung im Netz gefordert. "Ein reines Dickpic führt oft zu keiner Konsequenz, auch wenn es einer Zwölfjährigen geschickt wird", sagte Grabner.

Weiterbildung

Zudem müsse es zu einer Bewusstseins- und Weiterbildung, unter anderem bei Eltern und Pädagogen, kommen. "In einigen Fällen ist auch die Polizei nicht hilfreich, wenn Jugendliche wieder weggeschickt werden und ihr Problem unter sich klären sollen", sagte Koppendorfer. Besonders sinnvoll sei es in jedem Fall, mit dem Kind zu sprechen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Vermitteln von Schuldgefühlen müsse dabei aber gestoppt werden, sagte Grabner und betonte: "Wir brauchen auch klare Botschaften an die Täter, dass es nicht ist okay ist, jemanden zu erpressen." (APA, 18.8.2020)