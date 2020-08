Greta Thunberg auf der Bühne, Montreal, Kanada

Als Greta Thunberg ankündigte, dass sie an einem Marsch in Montreal teilnehmen würde, ahnte man schon, dass es eine riesige Veranstaltung werden würde. Tatsächlich war es die größte Demonstration in der kanadischen Geschichte: 500.000 Personen nahmen teil.